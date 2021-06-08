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вторник, 08 июня 2021 16:59

В ближайшие 5 лет Метинвест инвестирует в экологические мероприятия полмиллиарда долларов - Рыженков

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В ближайшие 5 лет Метинвест инвестирует в экологические мероприятия полмиллиарда долларов - Рыженков
"Метинвест" имеет планы, как еще больше улучшить экологическую ситуацию в городах присутствия

Металлургия — это вредное производство и оно губительно для экологии. При этом отрасль может быть чистой. Унаследованные от Советского Союза предприятия металлургической отрасли, отрицательно влияющие на экологию, можно сделать чистыми. Фактически за 10 лет Группа "Метинвест" вдвое снизила вредные выбросы на своих предприятиях и продолжает вкладывать средства в очистные технологии и модернизацию производства.

Об этом рассказал генеральный директор Группы "Метнивест" Юрий Рыженков в интервью каналу "Украина 24".

"В последние 10 лет мы вложили в модернизацию наших предприятий 10 миллиардов долларов. А в экологические проекты, только за последний 2020 год — 200 миллионов долларов исключительно в экологические мероприятия на наших предприятиях.

За 10 лет мы снизили фактически наполовину выбросы пыли на этих предприятиях, почти в 2 раза снизили выбросы сточных вод", — рассказал Рыженков.

В компании есть планы, чтобы ещё больше улучшить экологическую ситуацию в городах присутствия.

"В ближайшие 5 лет мы потратим еще почти полмиллиарда долларов, опять же, исключительно на экологические мероприятия. И мы действительно придем к тем экологическим стандартам, которые применимы в Европе. Хотя даже в той же Европе не все идеально", — рассказал гендиректор Метинвеста.

Также Юрий Рыженков поделился стратегическими планами развития Группы "Метинвест": "Есть проблема которая у всех на слуху — декарбонизация. Это на самом деле более сложная проблема в экологии. Дело в том, чтобы сделать декарбонизацию, то есть избавиться от парниковых газов, вы не можете просто поставить очистку, эти газы не чистятся. Нужно менять технологию. Нужно вообще менять подход к процессу производства.

И здесь выход есть. Есть так называемая "зеленая металлургия".

Для компании "Метинвест" это стратегическая идея развития. Когда мы уходим от традиционного способа производства стали. Мы берем кокс, уголь и плавим в доменных печах, то есть производим сталь конвертерным способом. Мы можем поменять все это на электрометаллургию, которая может быть основана на водороде. То есть это вообще сведет к нулю выбросы СО2", — заключил топ-менеджер.

УНН
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08
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