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вторник, 26 декабря 2017 16:40

В 2017 году в Кадастр внесли более 1,3 млн земельных участков

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Наполненность Земельного кадастра по итогам 2017 года составила 73%. Об этом сообщает Государственная служба по вопросам геодезии и кадастра в годовом отчете. На начало года заполненность Кадастра составляла 70% (база данных содержала информацию о 18,3 млн земельных участков общей площадью 42,1 млн га). Государственные кадастровые регистраторы в течение 2017 года зарегистрировали 1 302 758 земельных участков и выдали 1 115 376 выдержек из кадастра о земельном участке. Для сравнения: в 2016 году в кадастре было зарегистрировано 982 154 участка и выдано 1 182 152 выдержки о земельном участке.

На сегодня наибольшие пробелы в данных остаются в части земель водного фонда (92%), природно-заповедного фонда (90%), земель обороны (92%), земель лесного фонда (75%), и земельных банков государственных предприятий (80%).

  Государственные кадастровые регистраторы течение 2017 года зарегистрировали 1 302 758 земельных участков
Государственные кадастровые регистраторы течение 2017 года зарегистрировали 1 302 758 земельных участков

6 декабря правительство приняло постановление, которым внедрен взаимообмен информацией между двумя реестрами - земельным кадастром и реестром имущественных прав Минюста, что позволяет проверять информацию в режиме онлайн и блокировать регистрацию двойных договоров аренды. Это мощный инструмент защиты бизнеса, а также антикоррупционная защита и функционал для исправления ошибок в ГЗК.

В октябре Государственный земельный кадастр был переведен на технологию Blockchain, которая обеспечивает надежную синхронизацию данных, делает невозможным их подмену в результате внешнего вмешательства, дает возможность осуществлять общественный контроль за системой. Внешним нодой-аудитором корректности функционирования системы стала международная антикоррупционная организация Transparency International Украина.

Постановление о переходе Госземкадастра на Blockchain было принято на заседании Кабинета Министров Украины 21 июня 2017 года.

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26
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