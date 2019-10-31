Южмаш получит заказ от американского Firefly на $15 млн - эксперт

"Южный машиностроительный завод" имени Макарова" будет сотрудничать с американской аэрокосмической компанией Firefly Aerospace. Фото: yuzhmash.com

"Южный машиностроительный завод" имени Макарова" и американская аэрокосмическая компания Firefly Aerospace договорились о сотрудничестве. Частная компания, сделала большой заказ на изготовление ракетных деталей.

Об этом сообщил в своем Facebook, Виктор Таран, Глава аналитического центра "Ейдос".

"Маленькая победа случилась буквально неделю назад, когда американская аэрокосмическая компания Firefly Aerospace, сотрудничающая с NASA и ВВС США, сделала заказ Южмашу на серийное производство ракетных деталей, среди которых 100 камер сгораний, 500 штук агрегатов автоматики и 40 турбонасосов. По предварительным данным, с учетом объемов, специалисты Южмаша оценивают сделку в $15 млн. И такое сотрудничество стало возможным, благодаря принятому месяц назад закону про частный космос", - написал эксперт.

Также Таран отметил, что этой суммы будет достаточно, чтобы покрыть текущие долги Южмаша.

"Общий долг Южного машиностроительного завода, который в свое время сконструировал серию знаменитых "Зенитов" на сегодня составляет 375 млн. грн, включая долги по зарплате, электроэнергию и налоги. Сейчас завод находится в плачевном состоянии. Одно из целевых предназначений КБ "Южного", было обеспечение постоянной рабочей загрузки Южмаша, но этого за годы украинской независимости так и не произошло. "Южное" успешно торгует с западными странами своими интеллектуальными наработками времен Хрущева. До 2014 года Южмаш худо-бедно существовал на российских заказах. Теперь же в рабочих цехах звенит гнетущая тишина, а люди сидят без зарплат", - написал аналитик.

Ранее сотрудники Южмаша заявили, что не боятся конкуренции со стороны частных компаний в связи с принятием нового закона и наоборот готовы внедрять современные решения, чтобы соответствовать рыночным трендам.