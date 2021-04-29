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четверг, 29 апреля 2021 11:17

Увольнение Коболева из Нафтогаза ухудшит отношения с МВФ и США - эксперт

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Увольнение Коболева из Нафтогаза ухудшит отношения с МВФ и США - эксперт
Борис Кушнирук: Смена руководителя не ликвидирует причину убытков в Нафтогазе. Фото с Facebook

Глава Нафтогаза Андрей Коболев и так долго удерживался на посту председателя НАК "Нафтогаз Украины". Но процедура его увольнения - сомнительная с правовой точки зрения. Смена руководителя не уберет причину убытков в Нафтогазе. Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал экономист, эксперт-аналитик Борис Кушнирук.

"Освободить руководителя Нафтогаза можно только решением Наблюдательного совета. Когда он против, то можно заменить и его. Но это затруднительно. Члены Наблюдательного совета отбираются по определенному конкурсу. Если этого нет, то Наблюдательный Совет не является правомерным. Согласно украинскому законодательству. Есть большой вопрос относительно юридической корректности этих шагов. Возможно, Андрей Коболев будет обжаловать свое увольнение. Владелец, в том числе и государство, может освободить наемного работника в любой момент. Но должен делать это в соответствии с законодательством или уставом компании", - говорит аналитик.

Долги в Нафтогазе возникли в результате действий правительства, добавляет Борис Кушнирук.

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"Убытки появились не в результате действий Нафтогаза, а из-за предыдущих решений правительства. Еще во времена Гройсмана ввели так называемое возложение специальных обязанностей. Нафтогаз обязали поставлять газ Облгазам, Облгазпоставкам, предприятиям Теплокоммунэнерго без предварительной предоплаты. Топливо продавалось по заниженной цене и без предоплаты. Кто за это должен нести ответственность? Он не захотел эту информацию скрывать. С точки зрения стандартов учета и финансовой отчетности сделал это абсолютно правильно. Если просрочена дебиторская задолженность, то он должен ее отразить. И сформировать под нее резервы. Это требования украинского и международного учета и формирования отчетности", - отметил эксперт.

Некорректное увольнения руководителя Нафтогаза ухудшит отношения с нашими международными партнерами, считает экономист.

"Андрей Кобелев и так долго удерживался на посту главы Нафтогаза, учитывая украинские реалии. Где куча разных интересов. Но процедура его увольнения - сомнительная с правовой точки зрения. Также она не убирает причину, в результате которой у Нафтогаза возникли убытки. Не знаю, будет ли Кобелев с ними ругать или не захочет. Его решение. Очевидно, что это дополнительно ухудшит наши отношения с МВФ и США. Он пользовался их поддержкой. И это не секрет", - подытожил Кушнирук.

Решением правительство уволил с должности председателя НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. Об этом сообщили в Telegram нардеп партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк и депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Сам Коболев написал в Facebook, комментировать собственное освобождение пока не может.

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