Утром Нацбанк порадовал курсом валют

Доллар подешевел на 3 коп. Фото: Антикор

Национальный банк Украины на 3 июля установил курс доллара на уровне 26,17 грн. Это на 3 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 16 коп. Стоит 29,74 грн.

Курс российского рубля - 41 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,08 грн, продают по 26,13 грн.

За евро предлагают 29,41 грн. Продают по 29,51 грн.

Российский рубль скупают и продают по 40 коп.

До 2020 года доллар в Украине подорожает до 30,6 грн. В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл, говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.