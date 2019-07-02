Утром Нацбанк порадовал курсом валют

 
Ексклюзивы
1/5
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 2313
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1701
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1638
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3457
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2331
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 729
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1665
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
11 Просмотров: 25011
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 846
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3843
Фото
Все фото
3
4
7
3
3
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
&quot;В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее&quot; - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Видео
Все видео
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 441
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1665
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1629
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2178
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11160
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2019
5 Просмотров: 801
Голка під нігті
Люблю тягнути до ­останнього. У 12 років я був уже достатньо дорослий, щоб самому йти до радянського стоматолога, але не достатньо свідомий, щоб ...
среда, 03 июля 2019 07:10

Утром Нацбанк порадовал курсом валют

  Комментировать
Утром Нацбанк порадовал курсом валют
Доллар подешевел на 3 коп. Фото: Антикор

Национальный банк Украины на 3 июля установил курс доллара на уровне 26,17 грн. Это на 3 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 16 коп. Стоит 29,74 грн.

Курс российского рубля - 41 коп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нафтогазу посоветовали вернуть полученные премии

В обменниках доллар покупают по 26,08 грн, продают по 26,13 грн.

За евро предлагают 29,41 грн. Продают по 29,51 грн.

Российский рубль скупают и продают по 40 коп.

До 2020 года доллар в Украине подорожает до 30,6 грн. В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл, говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Утром Нацбанк порадовал курсом валют». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Жена Кошевого показала шикарное тело в бикини
Жена Кошевого показала шикарное тело в бикини
5
 2 Просмотров: 104300
Патриарх Кирилл развлекался на яхте в компании &quot;монашки&quot; в купальнике
Патриарх Кирилл развлекался на яхте в компании "монашки" в купальнике
4
 1 Просмотров: 44839
Украина потеряла безвиз с двумя странами
Украина потеряла безвиз с двумя странами Просмотров: 26672
Потап впервые заговорил о беременности Насти Каменских
Потап впервые заговорил о беременности Насти Каменских
 Просмотров: 26370
&quot;Пусть привыкает&quot;: в сети обсуждают реакцию Путина на гимн Украины
"Пусть привыкает": в сети обсуждают реакцию Путина на гимн Украины
 Просмотров: 11079
Экономика
Зеленский пригласил миссию МВФ в Украину
Зеленский пригласил миссию МВФ в Украину Просмотров: 126
"Мясники рассказывали, как режут туши, а компьютерщики советовали, как этот процесс оптимизировать"
"Мясники рассказывали, как режут туши, а компьютерщики советовали, как этот процесс оптимизировать"
 Просмотров: 207
Сравнили цены в Киеве и Варшаве - где дешевле покупать
Сравнили цены в Киеве и Варшаве - где дешевле покупать 2 Просмотров: 2376
Кому летом предлагают больше всего работы
Кому летом предлагают больше всего работы
 Просмотров: 306
В Украине построят солнечную электростанцию
В Украине построят солнечную электростанцию Просмотров: 639
Больше всего комментируют
11
У Зеленского заговорили о региональном языке для Донбасса
11
Украина нуждается в союзе Зеленского и Тимошенко - политолог
11
Вакарчук рассказал о прогульщице Тимошенко
9
Пророссийскому блогеру Шарию разрешили баллотироваться в нардепы
6
Рассказали, сколько рабочих мест займут роботы до 2030-го
Голосов: 20900
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua