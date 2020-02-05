Утром Нацбанк порадовал курсом доллара

Доллар подешевел на 6 коп. Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины на 6 февраля установил курс доллара на уровне 24,79 грн. Это на 6 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 14 коп. Стоит 27,31 грн.

Курс российского рубля - 39 коп.

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В обменниках доллар покупают по 24,68 грн. Продают по 24,69 грн.

За евро предлагают 27,13 грн. Продают по 27,31 грн.

Российский рубль скупают и продают по 38 коп.

По оптимистическим прогнозам, 2020-го курс валют составит 24 грн. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн.