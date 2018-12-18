Утром Нацбанк порадовал курсом доллара

Доллар подешевел на 4 коп. Фото: vn.20minut.ua

Национальный банк Украины на 19 декабря установил курс доллара на уровне 27,84 грн. Это на 4 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 6 коп. Стоит 31,68 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как распознать фальшивые доллары

В обменниках доллар покупают по 27,88 грн, продают по 27,95 грн.

За евро предлагают 31,65 грн. Продают по 31,75 грн.

Российский рубль скупают и продают по 41 коп.

В следующем году на 20% вырастут зарплаты научно-педагогических работников. Кабмин принял соответствующее решение.