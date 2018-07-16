Утром Нацбанк порадовал курсом доллара

Национальный банк Украины на 17 июля установил курс доллара на уровне 26,20 грн. Это на 3 коп. меньше, чем было вчера.
Сообщает сайт НБУ.
Евро подорожал на 17 коп. Стоит 30,71 грн.
Курс российского рубля - 42 коп.
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В обменниках доллар покупают по 26,23 грн, продают по 26,27 грн.
За евро предлагают 30,67 грн. Продают по 30,75 грн.
Российский рубль скупают и продают по 41 коп.
Украинцы в основном хранят средства в гривне. Однако с осени долларовые депозиты станут более выгодными. Из-за неясности с получением транша Международного валютного фонда, снижением золотовалютных резервов и выплатами по внешним долгам гривня начнет обесцениваться.
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