Утром курс доллара порадовал украинцев

Доллар подешевел на 6 коп. Фото: unsplash.com

Национальный банк Украины на 29 апреля установил курс доллара на уровне 27,04 грн. Это на 6 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 1 коп. Стоит 29,42 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,18 грн. Продают по 27,22 грн.

За евро предлагают 29,19 грн. Продают по 29,35 грн.

Российский рубль покупают по 35 коп. Продают по 36 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Дешевле всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.