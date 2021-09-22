Утром курс доллара порадовал украинцев

 
Ексклюзивы
1/5
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просмотров: 297
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
Просмотров: 297
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
3 Просмотров: 2907
С завтрашнего дня Украина - в желтой зоне: что нужно знать
С завтрашнего дня Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Просмотров: 1188
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
2 Просмотров: 531
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Просмотров: 522
Аресты в Крыму связаны с угрозой полномасштабной войны
Аресты в Крыму связаны с угрозой полномасштабной войны
Просмотров: 918
Страны Африки обгонят Украину экономически за 30 лет. Обзор мировой прессы
Страны Африки обгонят Украину экономически за 30 лет. Обзор мировой прессы
Просмотров: 909
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 657
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Просмотров: 1404
Фото
Все фото
3
9
12
16
5
Книга на 329 страниц - в Раду принесли бюджет
Книга на 329 страниц - в Раду принесли бюджет
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
Какими могли быть гривны 1996-го - эскизы
Какими могли быть гривны 1996-го - эскизы
Видео
Все видео
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
В Украине начали денежную реформу
В Украине начали денежную реформу
В Украине введут новый налог на покупки
В Украине введут новый налог на покупки
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Интервью
1/5
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 657
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2583
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1224
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 783
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1665
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 сентября 2021
Просмотров: 999
Точка дотику з Москвою
– Я в Москві, – пише подруга. До війни вийшла заміж за росіянина й залишилася жити в одному з великих міст. Вперше вибралась у ...
четверг, 23 сентября 2021 07:10

Утром курс доллара порадовал украинцев

  Комментировать
Утром курс доллара порадовал украинцев
Доллар подешевел на 3 копейки. Фото: pexels.com

Национальный банк Украины на 23 сентября установил курс доллара на уровне 26,67 грн. Это на 3 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 7 коп. Стоит 31,28 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

Польский злотый стоит 6,75 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еда и безалкогольные напитки - на что украинцы тратят больше всего денег

В обменниках доллар покупают по 26,67 грн. Продают по 26,74 грн.

За евро предлагают 31,16 грн. Продают по 31,26 грн.

Российский рубль покупают по 35 коп. Продают по 36 коп.

Польский злотый покупают по 6,75 грн. Продают по 6,86 грн.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Утром курс доллара порадовал украинцев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Давали две бутылки в одни руки - показали запрещенные фото советских магазинов
Давали две бутылки в одни руки - показали запрещенные фото советских магазинов
17
 1 Просмотров: 16542
&quot;Маленький член&quot;, рак желудка и аборт: Игорь Пустовит рассказал подробности скандального развода с Сашей Бо
"Маленький член", рак желудка и аборт: Игорь Пустовит рассказал подробности скандального развода с Сашей Бо
5
 Просмотров: 8613
Жертвы шли навстречу убийце: полное видео расстрела в Пермском университете
Жертвы шли навстречу убийце: полное видео расстрела в Пермском университете
 Просмотров: 6444
Бывший лидер &quot;Динамо&quot; не нужен Луческу
Бывший лидер "Динамо" не нужен Луческу
 Просмотров: 5346
СБУ обнародовала секретные данные о начале Второй мировой войны
СБУ обнародовала секретные данные о начале Второй мировой войны
7
 Просмотров: 4293
Экономика
Кабмин отказался от услуг Лещенко в Укрзализныце
Кабмин отказался от услуг Лещенко в Укрзализныце Просмотров: 135
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
 Просмотров: 297
"Пошлины не работают. Экспорт металлолома вырос в 20 раз" - экономист
"Пошлины не работают. Экспорт металлолома вырос в 20 раз" - экономист Просмотров: 162
Еда и безалкогольные напитки - на что украинцы тратят больше всего денег
Еда и безалкогольные напитки - на что украинцы тратят больше всего денег Просмотров: 198
"Фармак" открыл офис в Объединенных Арабских Эмиратах
"Фармак" открыл офис в Объединенных Арабских Эмиратах Просмотров: 135
Больше всего комментируют
7
Под Киевом стреляли в авто первого помощника Зеленского
5
Зеленский заговорил о реализации двойного гражданства
4
Россия убила Литвиненко и должна выплатить его вдове € 100 тыс. - ЕСПЧ
4
Офис президента: Арестович лечит украинцев
3
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
Голосов: 26861
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть