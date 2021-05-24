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вторник, 25 мая 2021 07:10

Утром курс доллара порадовал украинцев

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Утром курс доллара порадовал украинцев
Доллар подешевел на 3 копейки. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 25 мая установил курс доллара на уровне 27,42 грн. Это на 3 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 2 коп. Стоит 33,49 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,41 грн. Продают по 27,49 грн.

За евро предлагают 33,28 грн. Продают по 33,40 грн.

Российский рубль покупают по 36 коп., Продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
25
мая

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