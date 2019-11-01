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понедельник, 04 ноября 2019 07:10

Утром доллар порадовал украинцев

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Утром доллар порадовал украинцев
Доллар подешевел на 8 коп. Фото: rbc.ua

Национальный банк Украины на 4 ноября установил курс доллара на уровне 24,73 грн. Это на 8 коп. меньше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 13 коп. Стоит 27,55 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 24,75 грн. Продают по 25,06 грн.

За евро предлагают 27,52 грн. Продают по 27,62 грн.

Российский рубль скупают по 37 коп. Продают по 38 коп.

В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год говорится о курсе на уровне 28,2 грн/долл.

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