Устраивают "зомби-прогулки" магазинами: как отмечают День без покупок

День без покупок появился как протест против черной пятницы. Фото: unsplash

С 1992 года в конце осени мир отмечает День без покупок. В Северной Америке он приходится на черную пятницу. В Европе - на следующую за ней субботу. В этом году отмечаем 27 и 28 ноября.

В 2016-м к инициативе присоединились более 60 стран мира, среди которых: Нидерланды, Великобритания, Канада, Финляндия, Польша, Словения, Германия, Ирландия, Норвегия, Бельгия, Австралия, Швеция, США.

День без покупок появился как протест против черной пятницы - яркого проявления потребительства. Его придумал канадский рекламист Тед Дейв. Он убежден, что реклама обманывает, когда обещает, что мы станем счастливее, если приобретем больше вещей. Цель этого дня - дать понять человечеству, что кроме товаров, в мире есть много более ценного и интересного.

Одной из самых популярных категорий покупок, особенно в черную пятницу, является одежда. Во время ее производства используется пресная вода, реки загрязняются токсичными веществами.

Обычно участники Дня без покупок устраивают "зомби-прогулки" торговыми центрами и популярными местами шопинга: длительное время бродят по рядам с пустым взглядом и опущенными руками. Когда их спрашивают, чем они занимаются, заявляют, что ничего не покупают. Некоторые участники берут на такие прогулки пустые тележки и часами бродят по магазину.

Согласно исследованиям Kantar TNS, в Украине в 2016-2018 годах выросло количество людей, которые могут себе позволить крупные покупки сразу. Например, приобрести бытовую технику. Уменьшается доля украинцев, которым заработка хватает только на еду.

В то же время с 2014-го по 2018-м потребители несколько изменили подход к экономии. Причиной этому стали кризисные 2014-2015 годов. К этому времени украинцы экономили на всем, кроме медицинского обслуживания и коммунальных услуг. В 2018-м потребители немного ослабили "затянуты ремни" стали больше тратить на себя.

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В 2019 году каждый третий покупал товары онлайн, согласно исследованию компании GfK. При этом, около 82% осуществляли от 5 до 20 покупок в сети за последний год, а еще 17% - более 20. Чаще всего покупали: бытовую технику и электронику - 45%, одежду - 43%, косметические товары и парфюмерию - 37%.

В 2020-м пандемия усилила желание покупать онлайн. Например, количество продаж на Prom.ua в марте этого года выросло на 20%, по сравнению с февралем, и на 51%, по сравнению с мартом прошлого года. Люди стали активно покупать "картины по номерам", развивающие игры для детей, кроссовки и кеды для занятий спортом, а также корма и лакомства для домашних питомцев. Значительно вырос спрос на товары, которые обычно брали в ближайшем супермаркете по дороге домой. В частности, продукты питания и бытовую химию.

Делать покупки в черную пятницу в этом году собираются 12% украинцев. 68% не планируют идти на шопинг. 13% еще не определились. А 7% жителей Украины вообще не знают, что такое черная пятница.