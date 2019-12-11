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среда, 11 декабря 2019 17:17

Условия реструктуризации "зеленого" тарифа согласованы с операторами отрасли - депутат

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Условия реструктуризации &quot;зеленого&quot; тарифа согласованы с операторами отрасли - депутат
Законопроект 2543 предусматривает добровольную реструктуризацию "зеленого" тарифа. Фото: Цензор.НЕТ

Предлагаемые в законопроекте "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543) условия реструктуризации "зеленого" тарифа согласованы с ключевыми игроками рынка ВИЭ.

Об этом заявила народный депутат Украины, соавтор законопроекта Людмила Буймистер на заседании Комитета по топливу и энергетике Европейской бизнес ассоциации 10 декабря.

На заседании Комитета состоялось обстоятельное обсуждение проблем функционирования рынка альтернативной энергетики со всеми его участниками и совместно найдены их решения - в соответствии с поручением президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы просто обязаны начать процесс переговоров с индустрией, а как же мы видим будущее зеленой энергетики, чтобы мы не допускали таких кризисных ситуаций, как у нас создалась сегодня, из которых выходить в действительности гораздо сложнее. Мы должны иметь некое видение, понимание, куда мы движемся. Мы должны донести это до иностранных инвесторов за рубежом, для того, чтобы они тоже смотрели на этот рынок уже полностью объективно, и расчеты свои делали на основании реальных расчетов, реальных моделей, которые система может выдержать", - сказала Буймистер.

Она подчеркнула, что законопроект 2543, предполагающий добровольную реструктуризацию "зеленого" тарифа, является компромиссным решением, согласованным с представителями отрасли, и они ожидают его скорейшего принятия.

"Самое главное - подписать новые условия, которые согласованы с индустрией", - подчеркнула Буймистер.

Напомним, проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543) зарегистрирован в Верховной раде 6 декабря 2019 года. Один из соавторов законопроекта, народный депутат Украины Максим Ефимов, заявил, что проект является компромиссным и будет способствовать решению проблем на рынке "зеленой" энергетики, а также отметил его поддержку большинством участников рынка.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на украинско-литовском экономическом форуме 27 ноября заявил, что ретроспективного изменения "зеленого" тарифа не будет и украинская власть не планирует делать никаких шагов, которые ухудшат условия ведения бизнеса в Украине.

РБК-Україна
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