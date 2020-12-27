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воскресенье, 27 декабря 2020 11:05

Умер автор конфеты Chupa-Chups

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Умер автор конфеты Chupa-Chups
Chupa-Chups продается в 170 странах мира. Фото: pexels.com

17 лет назад, 27 декабря 2003 года, умер кондитер Энрике Бернат. Он создатель популярной в мире конфеты Chupa-Chups.

Энрике начал строить карьеру в кондитерском магазине своих родителей. Он был внуком бизнесмена. Через некоторое время получил права на руководство компанией своего деда.

История конфеты Chupa-Chups началась с маленькой карамельки на деревянной палочке, которая быстро покорила сердца детей и их родителей. Сначала было семь вкусов: клубника, лимон, мята, апельсин, шоколад, кофе со сливками и клубника со сливками. Популярность конфеты росла, стали появляться новые вкусы. Деревянную палочку заменили на пластиковую.

Сегодня Chupa-Chups продается в 170 странах мира. Эта конфета побывала даже в космосе. Количество вкусов выросла до 50, а размер лакомства варьируется от "мини" до "XXL" и "мега". Годовой объем продаж компании в среднем составляет $300-400 млн.

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В украинских магазинах можно найти очень много разновидностей сладостей фирмы: от классических карамелек на палочке до шоколадных шариков с сюрпризом. Карамелька на палочке в размере "мини" стоит в Украине 2,03 грн. Стандартный Chupa-Chups продается по 3,12 грн. Большой, с жвачкой внутри стоит 8,20 грн.

За 13 грн можно приобрести Chupa-Chups Мелоди Попс - конфета в форме свистульки, с помощью которой можно насвистывать несложные мелодии. За карамельку с двумя вкусами придется заплатить 9,50 грн.

В Соединенных Штатах Америки мини Chupa-Chups стоит 10 центов. Обычный - 30 центов, большой с жвачкой - 80 центов. Также там можно приобрести большой пластиковый Chupa-Chups, внутри которого будет много маленьких конфет. За него просят $15.

Немецкие онлайн-магазины предлагают огромный выбор конфет, жевательных резинок и даже напитков под маркой Chupa-Chups. Пакетик с 20 мини Chupa-Chups стоит 1,17 евро. Упаковка жевательной резинки - 0,97 евро. Газированные напитки в ассортименте продают по 1,35 евро за банку 345 мл. Классический "чупс" в размере XXL, с резинкой здесь можно приобрести за 0,48 евро.

Крупнейший в мире Chupa-Chups весил 6 т и был 7 м высотой. Создали его не для продажи: так компания в 2008 году отпраздновала 50-летие фабрики в Барселоне. Конфету поместили в специальный дегустационный зал.

Пастила - лучшее лакомство для детей, чем конфеты и шоколадки. Не содержит сахара. Долго сохраняется. Вкус и аромат можно разнообразить корицей, гвоздикой или ванилью.

Автор: Алёна Гаранжа
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Дата
27
декабря

Умер автор конфеты Chupa-Chups

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