Укрзализныцю просят не повышать тарифы

Полувагонами в Украине владеет как УЗ, так и частные компании. Фото: s.mind.ua

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) обратилась в Министерство инфраструктуры, Укрзализныци и Государственной регуляторной службы с просьбой не утверждать повышение тарифов на грузовые перевозки на уровень роста цен в промышленности.

По мнению представителей ассоциации, такое решение может привести к сокращению количества перевозок железнодорожным транспортом, - пишет "Обозреватель".

Бизнес, если тарифы УЗ резко повысят, будет переходить на автомобильные перевозки, говорится в обращении.

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Кроме того, по информации Ассоциации, только с ноября 2017 года по декабрь 2018 расходы предприятий на железнодорожные перевозки выросли на 12 млрд грн. Так, происходит запланирована индексация (повышение тарифа) в среднем на 13-14%. Более приходится платить и за вагоны.

"По информации компаний-членов Комитета Ассоциации, только в 2018 году стоимость полувагонов, принадлежащих AT" Укрзализныця "за счет либерализации вагонной составляющей тарифов была повышена примерно в 4 раза, что ориентировочно увеличило доходы AT" Укрзализныця "на 8 млрд. грн" , - говорится в обращении.

Полувагонами в Украине владеет как УЗ, так и частные компании. Однако повышение тарифов государственного предприятия привело к росту цен и у частных владельцев (произошло подорожание в 2 раза).

Если же проект о дополнительной индексации тарифов на уровень инфляции в промышленности примут, кроме уже утвержденного роста, стоимость перевозок увеличится еще на 23%. Соответственно, бизнесу придется дополнительно выделить 11,7 млрд грн в год.

Консультаций с бизнесом о том, как повышать цены, не провели. В результате монополист фактически может получить право неограниченно повышать цены. Более того, в Ассоциации отмечают, что главная статья расходов для УЗ - зарплаты (50%), а они не привязаны к росту цен в промышленности.

"Укрзализныця" инициировала введение автоматической индексации тарифов на грузоперевозки. Представители агробизнеса выступили против такой инициативы, поскольку индексация приведет к росту тарифов, а вместе с этим и к удорожанию продукции.