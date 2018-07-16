Укрзализныця увеличит стоимость билетов

Тарифы на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом могут увеличиться на 25% в течение 2018-2019 лет и до 30% в течение 2020-2021 годов.

Об этом сообщают в утвержденном правительством прогнозе социального и экономического развития Украины на 2019-2021 годы.

На 25% в 2018-2019 годах могут подорожать и железнодорожные грузоперевозки. Однако в 2020-2021 годах их рост замедлится до 20%.

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Также в планах правительства поднять цену на услуги почтовой связи на 16% в 2018 году, на 10,8% - до 2019 года и на 6-6,4% в 2020-2021 годах. Доставка периодики по подписке подорожает до конца года на 48,4% и на 19,2% в 2019 году. Еще на 30% тариф поднимут в 2020-2021 годах.

"Укрзализныця" до конца июня 2018 года запустит третий капитально отремонтированный и модернизированный электропоезд пригородного сообщения. До 2019 года УЗ планирует отремонтировать 22 состава. В июне 2018 года уже введены в эксплуатацию два электропоезда после капитального ремонта для обслуживания пассажиров региональных филиалов "Южная железная дорога" и "Юго-Западная железная дорога".