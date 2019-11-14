"Укртранснафта" получила 4,2 миллиона евро от России за некачественную нефть

"Укртранснафта" начала получать компенсацию от "Газпрома". Фото: Укртранснафта

С мая по ноябрь 2019 АО "Укртранснафта" получило 4,2 млн евро от российского ОАО "Транснефть" за некачественную нефть.

"С мая по ноябрь 2019 АО "Укртранснафта" получило 4,168 млн евро от ОАО "Транснефть" за резервирование мощностей украинской нефтетранспортной системы из-за попадания в нее нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений", - сообщает пресс-служба компании.

"Транснефть" продолжает резервировать мощности "Укртранснафты", поэтому сумма платежей неокончательная.

Размер платежей определяется в рамках действующих договорных отношений и зависит от остатка объемов некачественной российской нефти в украинском нефтепроводах состоянию на первое число каждого месяца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия продолжает расплачиваться за загрязнение нефтепровода "Дружба"

Из-за попадания хлороганических соединений в нефтепровод "Дружба" российскую нефть отказались принимать в Словакии и Венгрии, в которые транспортирует нефть "Укртранснафта". В связи с этим компания вынужденно приостановила транзит с 25 апреля до 11 мая 2019 года, а также - с 17 до 21 мая 2019 года.