Укрпочта потратит почти €50 млн на логистический комплекс

Завершить строительство планируют через 2 года. Фото: Facebook Игоря Смелянского

Укрпочта построит автоматизированный логистический сортировочный комплекс в Днепре.

Как сообщил у себя в Facebook генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский, 19 ноября предприятие подписало соответствующее соглашение о начале строительства с компанией "Гранд Импекс", которое отобрали в ходе торгов на Рrozorro.

Новый терминал обойдется в €49 млн. Его построят на месте старого шинного завода на окрестностях Днепра вблизи аэропорта. Новый терминал значительно ускорит темпы доставки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укрпочта объявила два тендера на $65 млн - что построят

"Новый автоматизированный сортировочный центр Укрпочты способен обрабатывать до 35 тыс. посылок и 15 тыс. писем в час. То есть завод новой экономики заменяет старый. Уверен, что он станет "якорем", вокруг которого появятся современные склады наших клиентов", - сообщил топ-менеджер.

Он также уточнил, что общая площадь центра составит 24 тыс. кв. м, а проект будет финансироваться за счет собственных средств Укрпочты и кредита Европейского банка реконструкции и развития.

Завершить все работы по строительству центра планируется к концу первого полугодия 2023-го.

В мае этого года Укрпочта начала процесс покупки банка. Для этого почтовики объявили тендер на аналитико-консультационные работы.