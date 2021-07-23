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пятница, 23 июля 2021 16:09

Укрпочта поднимает цены на услуги

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Услуги Укрпочты увеличатся на 20-40%.

Автор: Олена ЛУЦЕНКО
  Тариф на пересылку письма, почтовой карточки планируют увеличить с 11 грн до 13 грн
Тариф на пересылку письма, почтовой карточки планируют увеличить с 11 грн до 13 грн

Нацкомиссия по госрегулированию в сфере связи подготовила изменения в тарифы почтовой связи.

Тариф на пересылку письма, почтовой карточки планируют увеличить с 11 грн до 13 грн. Приоритетные - массой до 50 г.

Тариф на бандероль до 250 г вырастет с 16,5 грн до 19,5 грн. За отправку заказной карточки, письма или бандероли более массы придется заплатить не 8 грн, а 9,5 грн.

Посылки без объявленной ценности до 10 кг по Украине подорожают на 39%. Цена вырастет с 21,6 грн до 30 грн. За 1 кг - с 3,6 грн до 5 грн.

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Последний раз Укрпочта повышала тарифы 1 января 2020 года.

Правительство отменило автоматический перевод выплат пенсий на банковские карточки с 1 сентября. В Украине не хватает банкоматов. 13 млн граждан не имеют к ним доступа, объяснили чиновники.

Выплаты продолжит доставлять Укрпочта. Она покрывает 100% населенных пунктов.

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