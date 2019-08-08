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четверг, 08 августа 2019 14:14

"Укроборонпром" может потерять в доходах от экспорта вооружений и военной техники

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&quot;Укроборонпром&quot; может потерять в доходах от экспорта вооружений и военной техники

Поступления от экспорта вооружения и военной техники упадут сразу после выполнения уже подписанных предшественниками контрактов, говорится в статье "Укроборонпром пережил руководство автодилера, на очереди - менеджер газодобычи", размещенной в блоге Дианы Михайловой.

По информации издания "Страна" со ссылкой на источник, близкий к Укроборонпрому, глава наблюдательного совета компании Айварас Абромавичус готов назначить на должность гендиректора концерна менеджера от газодобычи Алексея Тимофеева.

Как отмечает автор, соискатель кресла руководителя концерна, который от лица государства управляет оборонно-промышленным комплексом и ведет торговлю оружием на внешнем и внутреннем рынках, имеет мало общего с будущей сферой управления, от слова совсем.

Алексей Тимофеев строил карьеру газодобытчика в "Смарт Энерджи", филиале "Смарт Холдинга" Вадима Новинского, а также в компании "Гео Альянс", принадлежащей Виктору Пинчука, пробовал свои силы в государственной "Укргаздобыче", входил в состав правления НАК "Нафтогаз Украины".

После работы по найму Тимофеев решил попробовать себя в собственном бизнес-проекте совместно с россиянином Ильей Пономаревым, бывшим депутатом российский Государственной Думы.

И вот - резкий поворот в сторону государственного бизнеса, торговли оружием, рыночных перспектив авиастроения на ГП "Антонов" и индустриальных рынков Украины. Ни главу набсовета Абромавичуса, ни претендента на должность гендиректора Укроборонпрома, ни другого представителя новой власти, Давида Арахамию не смущает отсутствие опыта в руководстве структурой, где многие предприятия, обеспечивающие национальную безопасность, находятся иногда в очень непростом финансовом состоянии.

Примечательно, что общее руководство отраслью на посту главы наблюдательного совета концерна осуществляет менеджер, который не смог обеспечить импортозамещение украинского авиапрома, когда руководил Министерством экономического развития и торговли в 2014 - 2016 годах.

Именно под управлением МЭРТ и министра Айвараса Абромавичуса находились до перехода в Укроборонпром предприятия национального авиастроения - "Антонов", Харьковское государственное авиационное производственное предприятие, Завод №410 Гражданской авиации. И все эти предприятия не смогли восстановить свое производство после отказа Украины от кооперационных связей с российскими предприятиями.

Решение, продиктованное конфликтом на востоке Украины, принималось СНБО Украины в 2014 году с оговоркой, что предприятия, которые потеряют российских поставщиков и рынок, получат схему импортозамещения для переориентации на рынки западных стран.

А в любом самолете Антонова комплектующих российского производства - свыше 60%. И этот вопрос был в компетенции МЭРТ, но, как уже отмечалось, министр Абромавичус так и не обеспечил авиастроению продолжение работы в виде новых схем поставки деталей западного производства. Как следствие - украинские авиазаводы полностью прекратили выпуск новых самолетов еще в 2015 году, как только закончились запасы комплектующих из страны-агрессора.

В такой же ситуации оказалась космическая отрасль и судостроение. Именно катастрофическое положение в самолетостроении привело к выводу предприятий из подчинения МЭРТ в состав Укроборонпрома.

В кресле главы набсовета Укроборонпрома Абромавичус обещает заняться повышением доходности концерна и отказом от "непрофильных" или неликвидных активов. По его мнению, управление госсобственностью должно приближаться к стандартам частного бизнеса. Возможно, в агропроме или производстве товаров народного потребления такие планы уместны.

Однако, в сфере, которая обеспечивает национальную безопасность, желание избавиться от убыточных предприятий и оставить прибыльные чревато потерей целых направлений, на восстановление которых у государства нет ни ресурсов, ни специалистов. Новые разработки оружия и внедрение их в производство при предыдущем президенте были мантрой, которая не имела никакого отношения к реальной жизни.

И сейчас нет особых надежд на изменение ситуации. Потому что новые "технократы" в лице Абромавичуса и его коллег по партии власти хотят заняться "реформой" Укроборонпрома вместо спасения дышащих на ладан производств.

Ведь гораздо интереснее возводить стеклянный офис и переставлять кадры по своему усмотрению, приглашать бывших газовиков, перешедших на преподавательскую работу, на управление структурой и три года проводить аудит государственного концерна. Просто золотое дно для ничегонеделания.

В истории Укроборонпрома уже был период управления "менеджером" со стороны. В 2014 году Порошенко назначил на руководство концерном Романа Романова. Человек был очень близок к машиностроению: занимался продажей дорогих автомобилей в автосалоне города Херсона, представлял кандидата Порошенко на выборах 2014 года.

Оказалось, что мало быть доверенным лицом президента Украины во всех смыслах этого слова. При гендиректоре Романове показатели Укроборонпрома просто рухнули. Даже гениальная украинская статистика не смогла прикрыть цифрами катастрофические результаты руководства херсонского "варяга" и его команды.

Теперь история повторяется. "Варяги" в лице Абромавичуса, Арахамии и, возможно, Тимофеева просто горят желанием пореформировать и поруководить отраслью, которая сильна профессионализмом и внутренней корпоративной культурой.

Чем это закончится, уже сейчас можно предсказать. Поступления от экспорта вооружения и военной техники упадут сразу после выполнения уже подписанных предшественниками контрактов, как это и произошло при Романове.

Новых контрактов почему-то не появится, а прежние инозаказчики зачем-то найдут других партнеров. И виноваты в этом будут отнюдь не "технократы", а кто угодно - Кремль, шпионы, марсиане, "папередники" и "неправильные пчелы". А новые руководители опять разбегутся в неизвестном направлении, но с гордо поднятой головой. Судя по всему, эти планы имеют все шансы получить свое реальное воплощение.

Апостроф
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