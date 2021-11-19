"Укргазвыдобування" сэкономила 340 млн грн на двух тендерах по закупке труб

Экономия "Укргазвыдобування" на тендере составила около $13 млн. Фото: Економічна правда

Крупнейшая государственная газодобывающая компания "Укргазвыдобування" планирует закупить почти 54 тыс. т обсадных и насосно-компрессорных труб (НКТ) у завода "Интерпайп Нико Тьюб".

Об этом свидетельствуют предварительные результаты онлайн-аукционов в системе Прозорро, состоявшихся 17-18 ноября.

Стартовая цена девяти лотов на двух аукционах составила 4 млрд. 920 млн. грн., тогда как в ходе торгов продавец снизил цену до 4 млрд. 582 млн. грн. Таким образом, экономия "Укргазвыдобування" на этом тендере составила 338 млн. грн. или около $13 млн.

Второй участник торгов – ООО "Нафтосервис" - предложил за свою продукцию 4 млрд. 870 млн. Таким образом, потенциальная экономия УГД составила бы всего 50 млн. грн. или $1,9 млн.

Документы на участие в аукционе также подавали российское ТОО "ТМК-Казтрубпром" (Казахстан), Mertex UK Limited (Великобритания) и Tenaris Global Services SA (Люксембург), но эти компании были дисквалифицированы в связи с предоставлением неполного пакета документов. Более того, россияне не смогли предоставить банковскую гарантию под аукцион.