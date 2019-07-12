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"Укрэнерго" анализирует вероятность пересмотра прогнозного баланса

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&quot;Укрэнерго&quot; анализирует вероятность пересмотра прогнозного баланса
Глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук объяснил, почему тарифы на электроэнергию могут постоянно увеличиваться, или уменьшаться

В компании "Укрэнерго" отмечают потенциально возможное снижение доли станций возобновляемых источников энергии в энергобалансе. Об этом во время пресс-конференции 11 июля сообщил председатель НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"В ближайшие годы тариф оператора системы будет динамично меняться в меньшую и большую также сторону. Регулярно. И вниз, и вверх. Почему? Во-первых, если говорить о зеленых станциях - они динамично развиваются и прогнозы не очень четкие. И поэтому прогнозировать, например в начале года или в конце предыдущего, а сколько на самом деле будет произведено зеленой генерацией в следующем году - это не будет иметь высокой точности. Сейчас поднимается вопрос, а давайте мы немного уменьшим (долю ВИЭ в энергобалансе, - ред.). Сейчас речь идет о потенциальное уменьшение с 6 до 5 мВт. Мы пока предполагаем, что именно этот прогноз сбудется", - подчеркнул Всеволод Ковальчук.

По его мнению, возможно снижение средневзвешенной цены во втором полугодии 2019 года для ВИЭ (не 4800 грн/МВт, а, например, 4700 грн), пишут "Украинские новости".

"Если это подтвердится, мы еще проверяем, и не существует документа, кого-то к чему-то обязывающего, но для расчета объема обязательств регулятору действительно надо иметь объективные, насколько это возможно, прогнозы", - сообщил Всеволод Ковальчук.

Напомним, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины готово пересмотреть текущий Энергетический баланс в сторону снижения доли возобновляемых источников энергии при условии, что с такой инициативой выступит НЭК "Укрэнерго" или Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Напомним, НКРЭКУ на ближайшем заседании планирует утвердить для НЭК "Укрэнерго" новый тариф на передачу электрической энергии на второе полугодие. Соответствующий документ, предусматривающий с 1 августа 2019 года тариф на передачу на уровне 312,14 грн/МВт-ч, внесен в повестку дня запланированного на 12 июля заседания. Предлагаемый тариф на 10,2% меньше тарифа, установленного постановлением №954 (347,43 грн/МВт-ч).

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Дата
12
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