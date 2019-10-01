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вторник, 01 октября 2019 19:10

Украинскому монетному двору исполнилось 25 лет

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Украинскому монетному двору исполнилось 25 лет
Монетный двор работает с 1994 года. Фото: vkurse.ua

Банкнотно-монетный двор Национального банка Украины был учрежден 1 октября 1994 года.

С 1994 года он изготовил почти 25 млрд банкнот гривны и 11 млрд разменных и оборотных монет, заявил генеральный директор предприятия Владимир Баглай.

Он сказал, что сейчас БМД на 100% обеспечивает потребности Украины в изготовлении собственной денежной единицы.

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"На производстве используются самые современные технологии, применяются высокие стандарты и инновационный подход в изготовлении продукции, внедрён высокотехнологичный автоматизированный контроль за качеством продукции. Изготовление всех красок для печати гривны, рецептура которых является государственной тайной, БМД осуществляет самостоятельно из швейцарской сырья", - говорится в сообщении НБУ.

С 1 октября 2019-му в Украине изымут мелкие монеты 1, 2 и 5 копеек. Таким образом, последним днем, когда ими можно рассчитаться в торговых точках, будет 30 сентября.

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Дата
01
октября

Украинскому монетному двору исполнилось 25 лет

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