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четверг, 27 мая 2021 15:24

Украинское масло в польском супермаркете стоит дешевле

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НДС на всю группу сельхозтоваров надо снизить до 14%. Это поможет стабилизировать инфляцию.

"Мировые цены растут, но в Украине они растут спекулятивно быстро. Потому что у нас есть проблемы в системах внутренней торговли ", - рассказал в интервью LB.ua министр аграрной политики Роман Лещенко.

Министерство анализировало информацию о стоимости подсолнечного масла.

Автор: Елена Луценко
  Торговые сети подняли цену на подсолнечное масло очень быстро, хотя есть запас
Торговые сети подняли цену на подсолнечное масло очень быстро, хотя есть запас

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"Торговые сети подняли цену на подсолнечное масло быстро. При том, что есть продуктовый запас, этапность поставок. Сейчас украинское масло в польском супермаркете стоит на 10% дешевле. Но чтобы украинское масло доставить в Польшу, его надо растаможить, заплатить налоги, сделать торговую наценку. Нам срочно нужно сбалансировать ценообразование. Антимонопольный комитет должен работать на полную. Для того чтобы предотвращать резкий рост цен на сельскохозяйственную группу товаров, в первую очередь - масло, подсолнечное масло - необходимо снижать ставку НДС. Не ставить квоты, ограничения, закрывать рынки, а сбалансировать стоимость за сниженную ставку НДС", - говорит министр.

Больше всего за год в Украине подорожали сахар и масло - на 68%. Сахар сейчас продают по 25,63 грн / кг, подсолнечное масло в среднем по 58,05 грн за 1 л.

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