Украинский производитель зерноочистительного оборудования получил патент США

Украинский производитель зерноочистительного оборудования "Агросепмаш" получил патент США

Показать лидерство всему миру и получить международное признание удалось украинской компании "Агросепмаш", которая в Запорожье занимается производством зерноочистительного оборудования. Теперь аграрии и производители сельхозтехники многих стран знают, что Украина - это индустриальное государство, в котором изготавливают современную технику для очистки зерна. Чем удивили запорожцы? Недавно эта запорожская компания получила патент США, сообщает Еспресо.

Заявка "Агросепмаш" в американской патентной палате прошла все суровые проверки, которые длились более 3 лет, и как результат, компания получила патент в США.

Что же было запатентовано?

Сегодня на рынке зерноочистительной техники самыми современными и функциональными считаются аэродинамические сепараторы. Отличие этого типа оборудования от других сепараторов — разделение фракций зерновой смеси при помощи воздушного потока по двум параметрам: весу и парусности.

Степень и качество очистки напрямую зависит от равномерности воздушного потока в камере сепарации. Над получением этой "равномерности" и бьются все производители подобного оборудования.

Специалисты компании представили уникальную разработку нагнетания воздуха (импеллерный нагнетатель), благодаря которой, машина работает намного эффективней, значительно качественнее производит очистку зерна, а главное при этом менее энергозатратна.

Справка. Компания "Агросепмаш" - украинский производитель зерноочистительного оборудования, который давно и успешно работает на экспорт, но продолжает развивать и отечественный рынок. CEO компании верят в его огромный, нереализованный потенциал и со своей стороны, стараются максимально поддерживать наших аграриев. Принимают участие во всех государственных программах по поддержке отечественных сельхозпроизводителей, предлагают технику для внутреннего рынка по ценам, которые значительно дешевле от экспортных поставок.

Представители компании утверждают, что вся их продукция отличается простотой в работе и невероятной надежностью, за счет применения комплектующих от мировых лидеров. Зерноочистительное оборудование "Агросепмаш" пользуется спросом не только в Украине, но и экспортируется в более, чем 25 стран по всем континентам: США, Канада, Австралия, Германия, Франция, Италия, Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, страны Балтии и т.д. А это демонстрирует признание и доверие к украинскому производителю сельхозтехники.