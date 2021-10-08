Украинские металлурги настаивают на равных условиях с Европой

Один из ключевых рисков для украинской промышленности – выполнение требований European Green Deal. Фото: budport.com.ua

Профильные министерства должны поработать над синхронизацией украинского и европейского законодательства в части формирования пошлин на выбросы CO2, чтобы национальный продукт был конкурентным на европейском рынке.

Об этом заявил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков в интервью журналу Forbes.

Один из ключевых рисков для украинской промышленности – выполнение требований European Green Deal, который может обернуться для наших компаний "углеродной" пошлиной при экспорте в ЕС. Комментируя эту ситуацию, Рыженков обратил внимание на несинхронную работу требований European Green Deal в украинской и европейской юрисдикциях.

Рыженков отметил, что, если бы в Украине действовала система торговли выбросами, как и в ЕС, "мы бы вообще не платили за выброс CO2". За последние 10 лет Метинвест сократил выбросы CO2 более чем на 60% и мог бы просто зарабатывать на продаже квот.

"В Европейском союзе действует торговля выбросами. Производитель получает бесплатную квоту и платит только за ее превышение. В 2019 году среднестатистический европейский производитель металла заплатил за выбросы CO2 меньше €4. Это не заоблачные суммы. В Украине, кстати, мы платим с первой тонны", - пояснил гендиректор холдинга.

По мнению Рыженкова, решение этой проблемы находится в плоскости законодательного урегулирования.

"Поэтому задача вице-премьера по европейской интеграции и других министров – работать над тем, чтобы новые европейские правила были недискриминационными по отношению к Украине. Чтобы все – и европейские производители, и наши – платили с первой тонны. А второй этап – это синхронизация законодательства Украины и ЕС, чтобы поступления от этого налога шли на декарбонизационные проекты в стране", - уверен Рыженков.

По некоторым прогнозам, Украине, чтобы выполнить все требования Брюсселя, необходимо инвестировать €100 млрд за два года. Рыженков же отметил, что потратить €100 млрд в украинских реалиях не представляется возможным, так как просто не хватит рабочих рук, чтобы сделать все, что нужно. По его мнению, производство "чистой" стали пока остается фантазией не только для Украины, но и для Европы.

В октябре "Метинвест" занял первое место в ТОП-100 частных компаний по версии Forbes Украина.