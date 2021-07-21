"Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже импорт" - эксперт

На рынках начали продавать выращенные в Украине персики. Средняя цена 35 грн/кг.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Оптовые цены на украинские персики от производителей от 15 до 30 гривен за килограмм

"Наших персиков много, а продают в Украине импорт. Потому что персики для производства мы не умеем выращивать. Сезон на юге Украины начинается и заканчивается турецкими персиками и абрикосами. Люди умеют вырастить, дать объемы, один сорт и калибр. Да, какие-то они зеленые и твердоватые, какие-то не наши, не ароматные. Но они каждый день у вас на прилавке. А наши персики собрали за две недели, продали за две копейки - и закончился сезон. Вот вам и сезон персиков в Украине. За 16 лет с персиками и абрикосами толчка совсем не видел, как и в случае с виноградом. Это проблемные позиции", - рассказал Gazeta.ua Александр Хорев, руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты".

Оптовые цены на украинские персики от производителей - от 15 грн до 30 грн.

"На отечественные персики себестоимость уже восемь гривен. Они где-то мелкие, разного размера. На местных рынках в регионах производства можно покупать отечественный персик. Но если зайдете в супермаркет, к сожалению, увидите импорт. Турция - основной поставщик, потому что это дешево. Испанская продукция также в этом сезоне, но она будет более дорогая. Что-то завозят из Греции. Но наибольшие объемы из Турции", - добавил Александр Хорев.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Турецкие персики в супермаркетах продают по 60 грн/кг. На украинские цена в магазинах - 50 грн/кг

На импортные персики цены будут стабильно держаться до конца сезона.

"Оптовая цена - в пределах одного доллара. Персики выгодно завозить, перевозить и продавать. Снижение стоимости не будет. Импортеры системно распределяют продажи на весь сезон", - подытожил эксперт.

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Турецкие персики в супермаркетах продают по 60 грн/кг. На украинские цена в магазинах - 50 грн/кг. Испанские нектарины на рынках стоят 110 грн/кг.

За неделю в Украине резко обвалились цены на голубику. Месяц назад в супермаркетах и ​​на рынках она стоила 500 грн. Сейчас в розницу ее продают за 200-220 грн/кг. Сейчас в Украине продолжается активный сбор голубики. Для нее в этом году благоприятная погода. Производители объявили о хорошем урожае. За последние четыре года площади под голубикой в ​​Украине увеличились в шесть раз. На начало 2021-го ней засажено почти 3 тыс. га. Появляются новые производители, расширяются те, что есть.