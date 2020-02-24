Украинские банки получили рекордную прибыль

Прибыль удалось увеличить за счет высокой операционной эффективности банков. Фото: НБУ

В январе 2020-го банковский сектор Украины получил 6,6 млрд грн прибыли. Это на 22% больше, чем в январе 2019-го.

Прибыль удалось увеличить за счет высокой операционной эффективности и низким вычетом в резервы. В частности, в резервы в январе этого года отсчитали 1,3 млрд грн. В аналогичный период прошлого года - 1,8 млрд грн, пояснила пресс-служба Национального банка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Упростили доступ к банковским счетам

Доходы банков выросли на 12% - до 22,6 млрд грн. Расходы - на 8%, или до 16 млрд грн.

В прошлом году банковский сектор Украины достиг рекордной доходности - 59,6 млрд грн.

Национальный банк прогнозирует рост экономики 2020-го на 3,5%. Последующие годы - 4%. Инфляцию увидим на уровне 5%. В январе 2020-го показатель опустился до 3,2% годовых.