Украинские АЭС сократили выработку энергии до самых низких показателей в истории

Мощность генерации атомных электростанций в воскресенье 10 мая упала до исторического минимума 7,41 тыс МВт. Это составляет всего 53% от общей установленной мощности АЭС 13,84 тыс МВт.

Об этом свидетельствуют данные ГП "Укрэнерго".

В последние пять лет это самая низкая мощность АЭС в каждое второе воскресенье мая на максимуме электропотребления.

О наличии тренда на уменьшение мощностей АЭС свидетельствуют данные и по потреблению по каждой второй субботе мая в последние годы.

Падение мощностей АЭС происходит на фоне общего падения электропотребления в Украине из-за сокращения производства в результате мировой эпидемии коронавируса.

Ранее и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец сообщила, что при общем падении тепловая генерация снижается на меньший процент, чем АЭС.

"Меньший процент снижения тепловой генерации по сравнению с атомной связан только и исключительно с тем, что в условиях нехватки традиционной маневренной генерации ГЭС, именно теплоэлектростанции будут вынуждены обеспечивать необходимые резервы маневренной мощности в энергосистеме", - сказала Буславец на круглом столе "Преодоление кризисных явлений в украинской энергетике".

Напомним, Ольга Буславец ранее лоббировала решение в пользу ДТЭК Рината Ахметова. ДТЭК контролирует 90% добычи энергетического угля и 70% всех угольных электростанций в Украине.