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вторник, 11 июня 2019 17:14

Украинская делегация в Индии обсудила модернизацию самолетов Ан-32

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Автор: airliners.net
  Украинская и индийская стороны довольны нынешним уровнем сотрудничества и темпами выполнения взаимных обязательств по модернизации военно-транспортных самолетов Ан-32 ВВС Индии
Украинская и индийская стороны довольны нынешним уровнем сотрудничества и темпами выполнения взаимных обязательств по модернизации военно-транспортных самолетов Ан-32 ВВС Индии

Украинская военная делегация посетила штаб Военно-воздушных сил Индии, чтобы обсудить вопрос модернизации транспортного флота Индийских ВВС Ан-32.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Государственное внешнеторговое предприятие "Спецтехноэкспорт", передает "Укринформ".

В то же время, как сообщает индийское издание India Today со ссылкой на свои источники в военном ведомстве, украинская военная делегация провела переговоры с руководством штаба Военно-воздушных сил Индии по вопросам ускорения темпов модернизации военно-транспортных самолетов Ан-32. Двусторонние встречи состоялись через несколько дней после падения одного из самолетов Ан-32 индийских ВВС.

Как напоминает издание, 3 июня военный самолет индийских ВВС внезапно исчез с радаров. Катастрофа произошла в районе высокогорья штата Прадеш, на борту было 8 членов экипажа и 5 пассажиров. Несмотря на исчерпанный летный ресурс, самолет не проходил процедуру ремонта и продления срока эксплуатации.

По информации газеты, 2009 года Индия и Украина подписали контракт на сумму $397,7 млн на модернизацию 105 самолетов Ан-32 индийских вооруженных сил в Украине и Индии в связи с завершением предусмотренных сроков эксплуатации самолетов в 25 лет. Обновления авиапарка предусматривало не только продление срока эксплуатации самолетов до 50 лет, но и оснащение их новейшей авионикой, навигационным оборудованием и тому подобное.

Согласно контракту, в Украине, на "Заводе 410 ЦА", были модернизированы 45 самолетов, остальные 60 должны были пройти модернизацию в Индии. Однако из-за необходимости проведения импортозамещения российских комплектующих к самолету Ан-32, после прекращения сотрудничества Украины и России в сфере ВТС, произошла задержка в выполнении программы модернизации. К этому времени в Индии было модернизировано лишь около 10 самолетов.

Индийские журналисты обратили внимание, что пропавший в Индии самолет не был частью модернизированного авиафлота, поэтому военные чиновники подчеркивают необходимость ускорения темпов модернизации Ан-32.

Известно, что во время визита в Индию украинская делегация также осмотрела объекты, на которых осуществляется модернизация самолетов Ан-32. Переговорщиками от украинской стороны выступили представители государственной компании Спецтехноэкспорт, который входит в состав Укроборонпрома.

По сообщению Спецтехноэкспорта, в течение последних 6 месяцев в Индию были поставлены запасные части к Ан-32 на сумму $27 млн. Сейчас готовятся очередные поставки продукции по контракту, которые выполняются ежемесячно. В общем, по договоренности сторон, условия контракта, который был подписан 2009 года, будут полностью выполнены до сентября 2020-го. "Завод "410 ЦА" как поставщик основной номенклатуры продукции по этому контракту успешно выполняет все свои обязательства.

"В конце 2018 года ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" достигло дополнительных договоренностей с индийскими партнерами по модернизации военно-транспортных самолетов Ан-32 ВВС Индии. Благодаря им отгрузки новых партий продукции по контракту происходят регулярно и своевременно. Украинская и индийская стороны довольны нынешним уровнем сотрудничества и темпами выполнения взаимных обязательств", - говорится в сообщении.

Укринформ
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