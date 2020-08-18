Украине становится невыгодно поставлять сладости в Турцию: подробности

Если Турция введет новые пошлины, Украине будет невыгодно экспортировать кондитерскую продукцию в страну. Фото: pixabay.com

С 20 августа Турция вводит новые пошлины для 115 украинских товаров.

В частности, пошлины вводят для товаров, произведенных в странах, с которыми у Турции нет соглашения о зоне свободной торговли, заявила Европейская бизнес-ассоциация.

Так для сахаристой и шоколадной кондитерской продукции из Украины дополнительная пошлина составит 20%, мучной - 15%.

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По словам экспертов, украинской кондитерской продукции и так трудно попасть на рынок Турции из-за высоких ставок ввозной пошлины и дополнительного тарифа на сельскохозяйственную составляющую - сборы составляют около 35-45%. В Украину турецкую продукцию завозят на условиях 5-15% пошлины.

Если Турция введет новые пошлины, Украине будет невыгодно экспортировать кондитерскую продукцию в страну.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с президентом Петром Порошенко в ноябре 2018-го сообщил, что Киев и Анкара договорились подписать соглашение о зоне свободной торговли. В 2019 году Украина и Турция заявляли, что для подписания соглашения осталось решить только технические вопросы. Однако сделки до сих пор не подписали.