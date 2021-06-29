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вторник, 29 июня 2021 20:23

Украине грозит два кризиса – финансовый и температурный

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Украине грозит два кризиса – финансовый и температурный
Сергей Фурса: "Нам грозит кризис. Преодолеть его можно по-разному, в зависимости от того, как на него реагировать". Фото: Тарас Подолян

Сумеет ли Украина преодолеть экономический кризис – зависит от ее реакции. Сейчас есть все инструменты для безболезненного преодоления кризиса. Украина имеет широкие возможности для развития альтернативной энергетики и экономического роста.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал банкир Сергей Фурса.

"Нам грозит кризис. Преодолеть его можно по-разному, в зависимости от того, как на него реагировать, – говорит он. – Если плохо реагировать, то теоретически дефолт возможен. Если нормально реагировать, то пройдем кризис. В общем, судя по экономическим показателям, сейчас на самом деле у нас все замечательно: растут доходы населения, очень легко прошли коронокризис, восстанавливаемся. У нас очень благоприятная текущая внешняя конъюнктура, очень высокие цены на украинский экспорт. Гораздо лучше, чем могли ожидать год назад. Может так продолжаться вечно? Не может. Близки ли мы к той черте, когда может начинаться обратный процесс? Теоретически может и пронести. С другой стороны – риски есть. Можем попасть в глубокий кризис".

США массово печатали деньги, чтобы выбраться из глубокого системного кризиса 2008 года, отмечает банкир.

"Тогда, наверное, это было единственно правильное решение. А сейчас печатание денег привело уже к другой проблеме – очень сильному неравенству в западном обществе. Когда печатаете деньги, то они идут прежде всего в активы, и дорожает недвижимость, акции. Поэтому в результате поколение бэби-бумеров (рожденные после Второй мировой войны, – Gazeta.ua) могло позволить себе больше, чем текущее поколение. Это создает проблему неравенства, проблему того же Дональда Трампа например. Что-то не так. Но это был побочный эффект, а сейчас глобальный. Начинает разгоняться инфляция, потому что очень много денег. Будет глобальный вызов – остановить инфляцию или не остановить. Возможно, будет вспышка, а осенью все успокоится, когда Америка вернется к привычной жизни. Сейчас во многих есть надежда, что так и будет. Но вряд ли".

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Температурный кризис добрался и до Украины, отмечает Сергей Фурса.

"Мы готовы к этому. Начали двигаться. И солнечная, и ветряная энергетика существенно возрастают. Плюс есть весомая доля атомной энергетики. Несмотря на Чернобыльскую историю, это одна из едва ли не самых экологичных энергетик. Атомные электростанции в целом меньше вредят окружающей среде. Общий ущерб от того же бензина суммарно больший, чем от Чернобыля. Украина больше готова к переходу на альтернативную энергетику, чем Россия. Если посмотреть на карту наличия заправочных станций условной Теслы для электромобилей в Киеве и Москве, то в столице Украины их уже множество и где-то три штуки на Москву. Мы движемся. У нас есть альтернативная энергетика. Много разговоров о тарифах. Но де-факто благодаря высокому тарифу развивается и ветер, и солнце. Это тренд. От этого никуда не деться. Атомка, ветер и солнце, наличие гидро. Даже компания ДТЭК уже говорит о стратегии отказа от угля. Это необратимый процесс и никуда от него не денемся. Движемся, но не так как Германия. Надо отметить, что нас просто тянет мировой тренд. Украина не влияет на климат в мире. Но здесь, по сравнению с другими вещами, мы достаточно хорошо себя чувствуем", – отмечает он.

Полное интервью с Сергеем Фурсой читайте в журнале "Країна"

2 июня Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

По его словам, этот законопроект дает шанс олигархам стать настоящими бизнесменами, а его принятие станет позитивным шагом, поскольку позволит инвестировать средства в Украину.

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29
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