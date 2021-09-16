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четверг, 16 сентября 2021 21:10

Украинцы задолжали рекордную сумму по микрокредитам

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Украинцы задолжали рекордную сумму по микрокредитам
Средняя сумма кредита выросла на 9% - с 4059 до 4417 грн. Фото: pixabay.com

Долги украинцев по быстрым кредитам достигли почти 15 млрд. грн.

За первое полугодие 2021 года, микрофинансовые организации выдали более 7 млн. быстрых кредитов на сумму 31,6 млрд. грн. Это на 43% больше, чем в первом полугодии 2020 года. Тогда общая сумма займов составила 22 млрд.

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Количество выданных в Украине микрокредитов растет ежегодно: 2019-го ежемесячно в среднем выдавалось 982,5 тыс. займов, в прошлом году - 1 млн. С начала 2021-го оформлено 1,2 млн. кредитов. Средняя сумма кредита выросла на 9% - с 4059 до 4417 грн, по данным Опендатабот.

Продолжает увеличиваться общая сумма невыплаченных долгов по микрокредитам - с начала 2021 года рост составил 6,5%. Украинцы должны микрофинансовым организациям 14,9 млрд. грн по просроченным кредитам. В прошлом году долг составлял 13,9 млрд.

Национальный банк Украины зарегистрировал пять первых коллекторских компаний.

"Первые юридические лица прошли процедуру регистрации в Национальном банке Украины и получили статус коллекторских компаний", - говорится в сообщении.

Зарегистрировали компании ООО "Компания Аксилиум", ООО "Инфидис", ООО "Финтех-колектив", ООО "Служба исполнения взыскания" и ООО "Украинская коллекторская фирма". Только они имеют право предоставлять услуги по урегулированию задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц.

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