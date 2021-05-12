За поставки и распределение газа украинцы задолжали 30,2 млрд грн. Фото: Елена Луценко

Украинцы задолжали миллиарды гривен за газ, электричество и воду

За год размер платежек за коммунальные услуги увеличился на 46%. Начисления за коммунальные услуги с учетом электроэнергии в марте составили 22,9 млрд грн. Это на 46% больше, чем в прошлом году. В марте 2020 года было 5,7 млрд грн, сообщает Государственная служба статистики.

В марте этого года украинцы заплатили за жилищно-коммунальные услуги 26,9 млрд грн. Это 117,7% начисленных за этот период сумм. Задолженность в марте - 79,3 млрд грн. Это на 2,8 млрд грн меньше, чем в феврале.

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За поставки и распределение газа украинцы задолжали 30,2 млрд грн. За тепловую энергию и горячую воду - 28,7 млрд грн, электроэнергию - 7,8 млрд грн, централизованное водоснабжение и водоотвод - 6,1 млрд грн, управление многоквартирными домами - 5,4 млрд грн, вывоз бытовых отходов - 1,1 млрд грн. Это данные Госстата по состоянию на 31 марта.

Зарплаты в Украине уменьшились после усиления карантина. Большинство работодателей предлагают зарплату, значительно ниже рыночной. Заработная плата 57% вакансий в конце апреля стартовала от 9,7 тыс. грн. 23% работодателей предлагали оклад от 19,5 тыс. грн. 11% компаний были готовы платить от 29,2 тыс. грн. Зарплаты от 39 тыс. грн и выше предлагали 9% украинских работодателей, сообщает кадровый портал grc.ua.