Украинцы задолжали миллиарды гривен за газ, электричество и воду

 
Ексклюзивы
1/5
"Этой ночью в бомбоубежище спускалась трижды", - жительница Тель-Авива
"Этой ночью в бомбоубежище спускалась трижды", - жительница Тель-Авива
Просмотров: 81
Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны
Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны
Просмотров: 495
Новое украинское правописание отстояли. Чем оно особенно
Новое украинское правописание отстояли. Чем оно особенно
Просмотров: 405
Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему
Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему
Просмотров: 504
Рязанские парни поставили штамп: "Джанкой, Российская Федерация": крымчанка 7 лет не может попасть домой
Рязанские парни поставили штамп: "Джанкой, Российская Федерация": крымчанка 7 лет не может попасть домой
Просмотров: 864
Чего ждать после минимального ДТП - три распространенные неисправности
Чего ждать после минимального ДТП - три распространенные неисправности
Просмотров: 540
Памятник Жукову сделали одним из основных символов "ваты"
Памятник Жукову сделали одним из основных символов "ваты"
1 Просмотров: 468
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Просмотров: 468
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
Просмотров: 1962
Чем закончится израильско-палестинское обострение
Чем закончится израильско-палестинское обострение
Просмотров: 234
Фото
Все фото
5
12
5
5
4
Украинка рассказала о самой популярной работе в США
Украинка рассказала о самой популярной работе в США
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Украинцы рассказали, сколько можно заработать на сезонной работе
Украинцы рассказали, сколько можно заработать на сезонной работе
Украинцы посчитали, во сколько обойдется Пасха в Польше
Украинцы посчитали, во сколько обойдется Пасха в Польше
Укрзализныця запускает электричку с вагонами для перевозки велосипедов
Укрзализныця запускает электричку с вагонами для перевозки велосипедов
Видео
Все видео
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Интервью
1/5
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Просмотров: 1377
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 765
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1341
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 900
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 504
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 1062
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
среда, 12 мая 2021 17:25

Украинцы задолжали миллиарды гривен за газ, электричество и воду

  Комментировать
Украинцы задолжали миллиарды гривен за газ, электричество и воду
За поставки и распределение газа украинцы задолжали 30,2 млрд грн. Фото: Елена Луценко

Украинцы задолжали миллиарды гривен за газ, электричество и воду

За год размер платежек за коммунальные услуги увеличился на 46%. Начисления за коммунальные услуги с учетом электроэнергии в марте составили 22,9 млрд грн. Это на 46% больше, чем в прошлом году. В марте 2020 года было 5,7 млрд грн, сообщает Государственная служба статистики.

В марте этого года украинцы заплатили за жилищно-коммунальные услуги 26,9 млрд грн. Это 117,7% начисленных за этот период сумм. Задолженность в марте - 79,3 млрд грн. Это на 2,8 млрд грн меньше, чем в феврале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Летом газ для населения не подешевеет

За поставки и распределение газа украинцы задолжали 30,2 млрд грн. За тепловую энергию и горячую воду - 28,7 млрд грн, электроэнергию - 7,8 млрд грн, централизованное водоснабжение и водоотвод - 6,1 млрд грн, управление многоквартирными домами - 5,4 млрд грн, вывоз бытовых отходов - 1,1 млрд грн. Это данные Госстата по состоянию на 31 марта.

Зарплаты в Украине уменьшились после усиления карантина. Большинство работодателей предлагают зарплату, значительно ниже рыночной.

Заработная плата 57% вакансий в конце апреля стартовала от 9,7 тыс. грн. 23% работодателей предлагали оклад от 19,5 тыс. грн. 11% компаний были готовы платить от 29,2 тыс. грн. Зарплаты от 39 тыс. грн и выше предлагали 9% украинских работодателей, сообщает кадровый портал grc.ua.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинцы задолжали миллиарды гривен за газ, электричество и воду». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
мая

Уникальный полет над Северным полюсом продолжался более двух часов

Под нового генпрокурора команда президента изменила закон

Создали самое старое учебное заведение Европы

Хроническое состояние переросло в эпидемию

Вирус-вымогатель заразил около полумиллиона компьютеров

Сняли блокаду города

День медсестры: родилась основоположница профессии

Самое читаемое
Ана Чери вивалялась в песке ради пикантной фотографии
Ана Чери вивалялась в песке ради пикантной фотографии
4
 Просмотров: 10963
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
 Просмотров: 7182
Женщине ввели 6 доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось
Женщине ввели 6 доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось Просмотров: 5328
Гвоздева зажгла сеть мокрым телом в купальнике
Гвоздева зажгла сеть мокрым телом в купальнике
9
 Просмотров: 4231
Как выглядит ЧАЭС 35 лет после аварии - уникальные фото
Как выглядит ЧАЭС 35 лет после аварии - уникальные фото
22
 Просмотров: 3501
Экономика
Появилась новая монета 2 грн
Появилась новая монета 2 грн Просмотров: 576
Растрата 8,2 млрд грн: разыскивают бывшую начальницу из Приватбанка
Растрата 8,2 млрд грн: разыскивают бывшую начальницу из Приватбанка Просмотров: 594
Объяснили, почему нельзя увеличить прожиточный минимум до реального уровня
Объяснили, почему нельзя увеличить прожиточный минимум до реального уровня Просмотров: 396
Власть через СНБО объявляет торги с олигархами - эксперт
Власть через СНБО объявляет торги с олигархами - эксперт
 Просмотров: 225
Данилов рассказал об обнаглевших олигархах и ликвидации "пятой колонны"
Данилов рассказал об обнаглевших олигархах и ликвидации "пятой колонны" Просмотров: 567
Больше всего комментируют
7
Охрана Медведчука не пускает СБУ в дом. Также обыскивают офис ОПЗЖ
5
Конец эпохи бедности: таможенники декларируют люксовые Mercedes
4
Венедиктова подписала подозрение Медведчуку и Козаку
4
Медведчука и Козака подозревают в подрывной деятельности против Украины. Второй убежал в Россию
3
"Позор лег на весь университет" - преподаватель КНУ о дочери судьи Константиновой
Голосов: 26465
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть