Украинцы за год купили почти 1 млн автомобилей

За 2021 год в Украину ввезли около 1 млн автомобилей. Это на 58% больше, чем в предыдущем году: 944 100 автомобилей против 598 984.

Такие данные приводит портал Опендатабот.

Подобный рост отразился и на количестве ввезенных в Украину электрокаров. Если в 2020-м в Украину ввезли 7311 электромобилей, то в прошлом году - более 10 000, на 37% больше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В "Дії" появиться новая услуга для водителей

Но несмотря на значительный количественный прирост доля электромобилей среди общего импорта авто в Украину до сих пор остается незначительной. Из года в год она составляет около 1%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине изменилась стоимость оформления автомобиля

Каждый третий украинец, у которого нет авто, планирует приобрести его. Преимущественно на подержанную машину готов потратить от $5 тыс. В общей сложности автомобилистами являются две трети взрослых украинцев. В то же время 61% украинцев владеют авто более 10 лет, а каждый пятый является владецем авто менее пяти лет. Без машины осталось 22% украинцев. При выборе машины большинство предпочитает подержанные немецкие автомобили. Только 12% граждан покупают новые автомобили.