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пятница, 18 февраля 2022 13:05

Украинцы за год купили почти 1 млн автомобилей

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За 2021 год в Украину ввезли около 1 млн автомобилей. Это на 58% больше, чем в предыдущем году: 944 100 автомобилей против 598 984.

Такие данные приводит портал Опендатабот.

 

Подобный рост отразился и на количестве ввезенных в Украину электрокаров. Если в 2020-м в Украину ввезли 7311 электромобилей, то в прошлом году - более 10 000, на 37% больше.

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Но несмотря на значительный количественный прирост доля электромобилей среди общего импорта авто в Украину до сих пор остается незначительной. Из года в год она составляет около 1%.

 

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Каждый третий украинец, у которого нет авто, планирует приобрести его. Преимущественно на подержанную машину готов потратить от $5 тыс.

В общей сложности автомобилистами являются две трети взрослых украинцев.

В то же время 61% украинцев владеют авто более 10 лет, а каждый пятый является владецем авто менее пяти лет. Без машины осталось 22% украинцев.

При выборе машины большинство предпочитает подержанные немецкие автомобили. Только 12% граждан покупают новые автомобили.

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18
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