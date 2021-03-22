Украинцы все меньше зарабатывают на депозитах: на сколько упали ставки

Больше всего сбросили гривневые вклады сроком менее месяца. Фото: pixabay

Ставки по гривневым и валютным депозитам существенно снизились в течение последних трех недель.

Больше всего сбросили гривневые вклады сроком менее месяца - 0,5 п.п. За них банки предлагают 5,23% годовых, пишет Liga.net.

Средняя ставка депозитов в гривне снизилась для периодов от 3 месяцев до полугода и более года - до 7% и до 7,18% годовых соответственно. До 3,88% и до 7,4% годовых опустилась доходность бессрочных сбережений для сроков от полугода до года. А вклады на срок от месяца до трех подешевели на 0,07 п.п. до 5,63% годовых.

Долларовые вклады максимально подешевели для периодов более года - на 0,16 п.п. до 1,3% годовых. Средняя ставка для периодов от месяца до трех упала на 0,09 п.п. до 0,73% годовых. Сбросили 0,04 п.п. бессрочные депозиты сроком от трех месяцев до полугода - до 0,39% и 0,75% соответственно. Стоимость вкладов периодом меньше месяца снизилась до 0,43% годовых. Доходность вкладов сроком от полугода до года упала на 0,02 п.п. и составляет 1% годовых.

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Средняя ставка депозитов в евро для периодов более года упала на 0,16 п.п. до 0,63% годовых. Сбережения на периоды от полугода до года опустили доходность на 0,03 п.п. до 0,7% годовых. Стоимость взносов на сроки от 3 до 6 месяцев опустилась на 0,01 п.п. до 0,79% годовых. Бессрочные сбережения подешевели на 0,01 п.п. до 0,15% годовых. Не претерпели изменений депозиты сроком от месяца до трех - 0,41 п.п., и меньше месяца - 0,26% годовых.

Банки требуют от украинцев подтверждения источников дохода при оформлении депозитов и переводов. Если клиент не может это сделать - операцию блокируют.