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вторник, 08 сентября 2020 21:10

Украинцы тратят на еду половину доходов: чего покупают больше всего

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В первом квартале 2020-го украинцы на продукты и безалкогольные напитки тратили 46,8% доходов.

На втором месте среди расходов - оплата коммунальных услуг, аренды жилья. За это гражданам пришлось отдавать 21,5% от заработков, свидетельствуют данные Госстата.

Автор: finance.ua
  Больше всего денег среди продуктов украинцы тратят на мясо - в среднем 899 грн.
Больше всего денег среди продуктов украинцы тратят на мясо - в среднем 899 грн.

На одежду и обувь украинцы тратили 5% своей прибыли. Столько же на здоровье. На транспорт шло 3,9% от доходов, на связь - 3,7%, на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья - 2,2%, на отдых и культуру - 1,9%, на рестораны и гостиницы - 1,8%, на алкоголь - 1,4%, на образование - 1,3%.

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По подсчетам, на питание вне дома в месяц граждане в среднем тратили 132,92 грн.

В начале сентября ощутимо подешевели овощи борщевого набора. Картофель всех популярных сортов в опте продают по 5-6 грн/кг. В супермаркетах в розницу его предлагают по 8-10 грн/кг. В прошлом году в аналогичный период картофель продавали от 8 до 15 грн/кг. По сравнению с прошлым годом существенно подешевел лук. Килограмм стоит 4,5 грн. Снизилась стоимость моркови и свеклы. Их продают по 7 и 4,4 грн/кг соответственно. Еще месяц назад цена была выше на 2 грн. Капуста стоит 5 грн/кг.

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Дата
08
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