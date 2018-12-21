Украинцы стали получать менше субсидий

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в ноябре 2018-го по сравнению с ноябрем 2017 года уменьшился на 1,7% - до 531,2 грн. Фото: inlviv.in.ua

Субсидии на оплату ЖКУ в ноябре получали 3,349 млн семей. По сравнению с январем-октябрем прошлого года количество семей, которым назначены субсидии, уменьшилось на 52,6%.

В январе-ноябре 2018-го украинцам назначили субсидии на 2,23 млрд грн. Это в 1,65 раза меньше, чем за аналогичный период 2017-го, сообщил Госстат.

В сельской местности субсидии назначили на сумму 655 млн грн. В городской - 1,58 млрд грн.

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Средний размер назначенной субсидии на одну семью в ноябре 2018-го по сравнению с ноябрем 2017 года уменьшился на 1,7% - до 531,2 грн.

Украинцы смогут использовать сэкономленную субсидию, чтобы оплатить в следующем месяце потребленный свыше выделенной социальной нормы газ, воду или электроэнергию.