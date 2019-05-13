Украинцы стали брать больше кредитов. Фото: Корреспондент

Кредитование физических лиц в Украине продолжило расти в первом квартале.

Кредитование возросло на 5,8% за квартал и на 34,4% год к году, сообщила пресс-служба Национального банка.

"По-прежнему, частные банки кредитовали население активнее всего. При этом масштаб долларизации розничных кредитов снизился до 29,2%", - сказано в сообщении.

"НБУ сохраняет неизменными ожидания по росту чистого гривневого кредитования физических лиц на уровне более 30% год к году в 2019 году. Принимая во внимание такой рост портфеля, Нацбанк проведет оценивание связанных с этим рисков", - пишет пресс-служба.

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В 2018 году закон о возобновлении кредитования вступил в силу.