Украинцы сократили продажу валюты банкам

В июле население Украины продало банкам наличной и безналичной валюты на $2447,2 млн и купило на $2106,6 млн. Чистая продажа валюты составила $340,6 млн, сообщили в Нацбанке.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Продажа валюты населением стала одной из главных причин снижения курса доллара к гривне в июле на 1,1% до уровня 26,80 грн

По сравнению с июнем, чистый объем продажи валюты сократился, тогда он составлял $427,7 млн.

С начала года население продало валюты на $14 148,4 млн и купило на $12 118,3 млн. Чистая продажа составила $2030,0 млн.

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Продажа валюты населением стала одной из главных причин снижения курса доллара к гривне в июле на 1,1% до уровня 26,80 грн, пишет "РБК-Украина".

Безналичные операции по купле-продаже валюты для населения стали доступны с февраля 2019 года. НБУ с 2021-го начал учитывать в статистике данные по купле-продаже безналичной валюты. В августе доллар продолжит дешеветь. К концу месяца курс опустится до 26,3-26,9 грн/долл. Евро будет стоить 31,2-31,9 грн.