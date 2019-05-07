Украинцы рискуют остаться без абрикосов и вишен

Из-за плохой погоды в апреле пострадали плодовые деревья. Фото: abekker.ru

В этом году Украина может остаться без урожая косточковых. Плодовые деревья на западе и севере страны пострадали из-за холодного и дождливого апреля.

"Повреждения от заморозков, которые наблюдались в апреле и в начале мая, были минимальными. Правда в западных областях, северных, в том числе в Киевской, массово повреждены монилиозом абрикосы, вишни и груши", - сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского Гидрометцентра Татьяна Адаменко, передает УНН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первая клубника: сколько стоит ранняя ягода

По ее словам, такая болезнь поражает сначала цвет, дальше листья и даже ветви плодовых деревьев.

"При таких условиях урожай будет только через год", - предупредила Адаменко.

На оптовых рынках появились ранние овощи борщевого набора. За последнюю неделю цены на раннюю свеклу упали на 14%. Ранний лук подешевел на 7%, картофель - на 40%. Капуста снизилась в цене вдвое. Правда, цены на овощи старого урожая стабильно высокие.