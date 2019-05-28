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вторник, 28 мая 2019 10:27

Украинцы разработали лучшую за последние десятилетия ракету

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Украинцы разработали лучшую за последние десятилетия ракету
В Днепре разработали украинсьу ракету, которая лучшей среди постсоветских. Фото: news.liga.net

Украинское конструкторское бюро "Южное" разработало космическую ракету-носитель среднего класса Маяк-3.9S.

По характеристикам она серьезно превосходит базовую ракету семейства "Зенит" советских и постсоветских времен, заявил гендиректор бюро Александр Дегтярев.

"Спроектирована, исходя из использования старта байконурского, старта морского, ну и, естественно, из нового старта тоже может быть использована", - уточнил он.

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Дегтярев признал, что по "Зениту" есть проблема импортозамещения: двигатель первой ступени РД-171М - разработка "Энергомаша" в России. "Южное" разработало двигатель РД-815 тягой 250 т. Три таких агрегата составляют первую строчку Маяк-3.9S, что по своим данным "немного выше по суммарным характеристикам", чем 171 двигатель.

Есть также проблема с производством: бюро отстает от графика проведения полномасштабных испытаний.

По словам гендиректора конструкторского бюро, Украина ведет переговоры с Казахстаном по пусков ракет легкого класса, очень востребованы на сегодняшнем рынке.

"Так что мы хотим на Байконур", - добавил он.

Прошел испытания обновленный ракетный комплекс РК-360МЦ "Нептун".

Испытания прошли на полигоне в Одесской области. "Прежде всего Р-360 получила новую головку самонаведения, которая позволяет захватывать цели в условиях сложного маневрирования".

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