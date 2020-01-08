Украинцы продают больше валюты, чем покупают

Украинцы постепенно привыкают к режиму плавающего курса гривны, все меньше реагируя на краткосрочные курсовые колебания Фото: Кореспондент

В 2019 украинцы продали на $177 млн больше, чем купили.

"Уже четыре года подряд граждане продают валюты больше, чем покупают. В 2019 году эта положительная разница составляла $ 177 млн. Объем наличного рынка в целом вырос более чем на 40%", - сообщили в Национальном банке.

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Украинцы постепенно привыкают к режиму плавающего курса гривны, все меньше реагируя на краткосрочные курсовые колебания.

Объем на межбанковского валютном рынке превысил 90 млрд долларов, сообщает пресс-служба Нацбанка. Рост объемов межбанка является свидетельством макроэкономической стабилизации и большей инвестиционной привлекательности страны. "Важным двигателем этого процесса является валютная либерализация, которую Национальный банк проводил в течение последних лет", - заявили в НБУ и добавили, что важным является то, что украинцы постепенно привыкают к режиму плавающего курса гривны.