Украинцы продали 252 тысячи гектар со дня запуска рынка земли

С 1 июля 2021 года и до 18 февраля 2022 года украинцы продали 251 597 га земли.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Для сравнения это соответствует площади 186 тысяч футбольных полей.

Кроме того, отмечается, что заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру подали 5476 нотариусов.

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Согласно бюллетеню "Обзор состояния земельных отношений в Украине", в тройку областей с самыми дорогими участками для ведения личного сельского хозяйства вошли Киевская, Львовская и Одесская области.

Самый дорогой участок во Львовской области, где медианная цена составила 70,2 тыс. грн.

Напомним, 1 июля в Украине официально стартовал рынок земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только граждане Украины с ограничением 100 гектаров.

Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.