Украинцы посчитали, сколько обойдется Пасха в Польше

Фото: предоставлено Романом Шевченко

Украинка Татьяна Дашинская с мужем шестой год живут в Кракове. Но продолжают семьей придерживаться украинских традиций. Пасху празднуют 2 мая. Ходят в украинскую церковь. Женщина посчитала, во сколько ей обошелся праздничный стол.

"Раньше не было такого разрыва между католической и православной Пасхой. В этом году месяц разницы. Поэтому подготовка получилась проблемная и немного затратная. Дело в том, что в Польше резко меняются товары в супермаркетах. Поэтому сейчас трудно найти посыпку для паски или краску для яиц. Майские праздники здесь ассоциируются с выходом на природу, поэтому супермаркеты имеют много предложений для гриля", - рассказывает она.

Однако, говорит, что многие товары можно было найти в специализированных магазинах, в которые привозят товары из Украины и других стран.

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"Там традиционно дороже, чем в местной сети, но есть все, что хочется. Например, кило зиньковской колбасы обошлось мне в 600 гривен. Но я ее так хотела. Это традиция. Хрен со свеклой, который моя мама берет в Хмельницком за 12 гривен, здесь стоил 40. В супермаркетах есть другой, подобный, но он без свеклы и мне не нравится. Пасхальная выпечка здесь специфическая. Поляки едят бабки, которые похожи на наши кексы. Если хочется именно паски, то надо либо заказать у украинцев, либо приготовить самостоятельно", - говорит Татьяна.

В этом году пасхальная выпечка на заказ стоила в Польше от 120 до 350 грн за штуку.

"Мало того, на майские здесь три дня полностью закрыты магазины. Поэтому закупаться надо заранее. Поэтому на праздничный стол на четверых я потратила 2200 гривен. Купили фрукты, домашнюю колбасу, сырный рулет, курицу, сало, черного хлеба, паштет из печени, буженину, хрен и несколько куличей. О краске для яиц забыла, поэтому пришлось красить яйца шелухой", - говорит украинка.

По состоянию на апрель в Польше зарегистрировано 725 173 иностранца. Это на 11,3% больше, чем было в апреле 2020 года. Из них 59,4% являются наемными работниками, 3% занимаются предпринимательской деятельностью, а остальные заняты другими формами занятости. Например, работают по гражданским договорам или на временной работы. 73,4% из всех иностранцев, постоянно проживающих в Польше, составляют граждане Украины