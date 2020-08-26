Украинцы понесли деньги в банки: какой валюте доверяют

На 1 августа в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физлиц украинцы хранили 553,4 млрд грн. Это на 14,8 млрд грн больше, чем месяцем ранее.

Вклады в национальной валюте достигли 317,4 млрд грн, сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Автор: fg.gov.ua Банками-участниками Фонда гарантирования вкладов являются 74 банка.

В валюте граждане сохраняют 236 млрд грн в эквиваленте.

Фонд в полном объеме гарантирует выплатить средства 98,1% вкладчиков. Их сбережения не превышают 200 тыс. грн.

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Участниками Фонда гарантирования вкладов являются 74 банка.

Деньги в полном объеме получат более 90% вкладчиков неплатежеспособного банка "Аркада". Им Фонд гарантирования выплатит 290 млн грн. У кого сумма вклада больше, чем гарантированная государством, получат средства в порядке, предусмотренном законодательством.