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четверг, 16 января 2020 12:49

Украинцы получают втрое меньше, чем чехи: сравнили минимальные зарплаты в мире
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В соседних Польше, Чехии, Словакии, Венгрии работники за вычетом налогов получают в несколько раз больше, чем в Украине.
Фото: picodi.com
Украинцы с "минималки" на самые необходимые продукты тратят 42,1%.
Украинцы с "минималки" на самые необходимые продукты тратят 42,1%.

Украина среди 54 стран заняла 15 место по темпам роста заработков с начала года. С января 2020-го минимальная зарплата выросла на 13,2% - с 4173 грн до 4723 грн. Теперь "на руки" граждане получают 3802,01 грн, или $157.

Больше всего с начала года в мире "минималка" выросла в Нигерии - 64,8%. Однако в пересчете на доллары составила $74 - меньше всего в мире. По сравнению с прошлым годом не изменились заработки в США, Испании, ЮАР, Латвии и Казахстане. Правда в последнем случае вырос страховой взнос, свидетельствует исследование Picodi.

Автор: picodi.com
  В соседних Польше, Чехии, Словакии, Венгрии работники за вычетом налогов получают в несколько раз больше, чем в Украине.
В соседних Польше, Чехии, Словакии, Венгрии работники за вычетом налогов получают в несколько раз больше, чем в Украине.

В соседних Польше, Чехии, Словакии, Венгрии работники за вычетом налогов получают в несколько раз больше, чем в Украине. Например, в Чехии минимальная зарплата составляет $525, Польше - $485, Словакии - $519. Белорусы зарабатывают столько же как украинцы - $156.

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Украинцы с "минималки" на самые необходимые продукты тратят 42,1%. Меньше всего денег на еду тратят в Великобритании и Ирландии - 7-7,3%.

В Украине средняя зарплата достигла рекордного уровня. С конца 2016-го выросла на 85% в эквиваленте евро. Это связано с ростом номинальных зарплат и укреплением гривны. Средняя зарплата составляет около 10 тыс. грн.

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16
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