Украинцы покупают больше долларов, чем продают

В Нацбанке подсчитали, что два месяца подряд украинцы покупают больше валюты, чем продают.
Такие данные за октябрь и ноябрь этого года со ссылкой на главный банк страны приводит ТСН.
При этом в октябре украинцы купили на $25 млн больше, чем продали. А в ноябре с удешевлением валюты разница между продажей и покупкой составила вдвое больше - $58 млн.
Отмена ограничения на дневную норму покупки валюты, считают в СМИ, тоже способствовалf росту показателей покупки.
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