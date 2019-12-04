Украинцы покупают больше долларов, чем продают

За октябрь-ноябрь украинцы купили больше долларов, чем продали. Фото: 24tv.ua

В Нацбанке подсчитали, что два месяца подряд украинцы покупают больше валюты, чем продают.

Такие данные за октябрь и ноябрь этого года со ссылкой на главный банк страны приводит ТСН.

При этом в октябре украинцы купили на $25 млн больше, чем продали. А в ноябре с удешевлением валюты разница между продажей и покупкой составила вдвое больше - $58 млн.

Отмена ограничения на дневную норму покупки валюты, считают в СМИ, тоже способствовалf росту показателей покупки.

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