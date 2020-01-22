Украинцы отказываются от традиционных круп: что покупают

Чаще всего традиционные крупы покупают пенсионеры. Фото: Твоє Місто

Украинцы меньше покупают и потребляют круп.

"Ежегодно спрос на крупы будет падать на 2-3%", - прогнозирует заместитель директора Агрофирмы "Поле" Александр Томенко, пишет AgroPortal.

По его словам, украинцы следят за европейскими трендами.

"В Европе распространено быстрое питание. Это разнообразные мюсли, снеки, палочки, шарики. Часто это то, что заливают молоком. Мы тоже потихоньку будем отказываться от круп", - говорит Томенко.

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Больше всего крупы покупают пенсионеры из-за низкой цены.

"В больших супермаркетах сегмент круп пополнился новыми видами - от булгура и кус-куса до более экзотических: чиа и киноа. Если еще 5-10 лет назад в магазинах в сегменте бобовых можно было купить горох, то сейчас еще чечевицу, нут, маш", - объясняет Томенко.

Украинцы из минималки на самые необходимые продукты тратят 42,1%. Меньше всего денег на еду тратят в Великобритании и Ирландии – 7–7,3%.